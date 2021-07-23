Краснокнижных ушастых сов заметили в парке «Москворецкий»

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды

Россия, Москва, природно-исторический парк Москворецкий Карта всех событий

Три маленьких ушастых совенка были замечены в природно-историческом парке «Москворецкий». Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В возрасте двух месяцев совята только учатся охотиться, и родители еще о них заботятся. Однако сфотографировать сову не так уж и просто: это животное всегда маскируется.

— Селятся они на лесных опушках в основном в хвойном лесу, но могут жить и на озелененных территориях с разреженными насаждениями, где растут колючие ели или крупные кустарники, а для выведения потомства выбирают старые гнезда врановых птиц на высоте трех–восьми метров, — говорится в сообщении.

Ушастые совы чаще всего питаются мышами, полевками и различными видами насекомых. В 2001 году ушастую сову занесли в Красную книгу Москвы. Помимо ушастых, в Красную книгу занесены еще 6 видов сов.

Всего в Москве 569 редких представителей животного и растительного мира.

Редкая птица — желтая трясогузка, занесенная в Красную книгу Москвы — также была замечена в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» на юго-востоке столицы.