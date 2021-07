Минюст официально внес НПО «Проект Медиа»* в список нежелательных организаций

Фото: minjust.gov.ru

Минюст России официально включил американскую неправительственную организацию «Проект Медиа» в список нежелательных в России. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщается на сайте Минюста России.

До этого Генпрокуратура признала нежелательной работу в России «Проект Медиа». В свою очередь Минюст официально внес издание в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Минюст также включил латвийское юридическое лицо The Insider SIA* в список иноагентов. The Insider SIA — администратор доменного имени интернет-издания The Insider, а также нескольких российских журналистов.

Так, в перечень иноагентов вошли бывшая журналистка издания «Проект» Софья Гройсман, заместитель главного редактора «Проекта» Михаил Рубин и авторы «Проекта» Юлия Апухтина и Алексея Постернак. Кроме того, в реестр иноагентов включили специального корреспондента «Открытых медиа» Илью Рождественского.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

* Организация признана в России иноагентом.