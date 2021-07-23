Врачи рассказали, какие опасные болезни можно распознать по глазам
Врачи-офтальмологи объяснили, что изменения в радужке, цвете глазных белков или кожи вокруг них могут сигнализировать о различных заболеваниях.
Так, опухший зрительный нерв или так называемая тень в глубине глаза возникают при ряде серьезных заболеваний, среди которых опухоль головного мозга.
Туман перед глазами нередко становится симптомом диабета. Он появляется из-за того, что заболевание разрушает сосуды сетчатки, отвечающей за поглощение света и передачу этого сигнала в мозг.
Желтоватый оттенок белков глаз указывает на проблемах с печенью или начинающуюся желтуху. Как поясняют врачи, это случается из-за избытка билирубина — желтого вещества, образующегося при разрушении красных кровяных телец.
Опасным симптомом является также нарушение четкости зрения, сопровождающаяся тошнотой и вспышками света или появлением радужных кругом. Это может сигнализировать о глаукоме, заболевании, при котором из-за внутриглазного давления повреждается зрительный нерв.
Боль, плавающие перед глазами серые пятна и ощущение, что на глаз «что-то давит» сопровождают инсульт.
Серое или белое кольцо вокруг роговицы часто появляется у пожилых людей из-за лишнего жира. У молодых людей такой симптом может говорить о повышенном уровне холестерина.
Побелевший зрачок или затуманенность являются признаками катаракты.
— Катаракту пациенты обычно замечают через постепенное и безболезненное затуманивание зрения в течение нескольких месяцев и лет, даже когда они носят очки, — приводит слова офтальмолога Яна Чарльза Уайта издание Dailymail.
Катаракта поддается только хирургическому лечению. Врачи заменяют помутневший хрусталик прозрачной линзой.