Врачи рассказали, какие опасные болезни можно распознать по глазам

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Врачи-офтальмологи объяснили, что изменения в радужке, цвете глазных белков или кожи вокруг них могут сигнализировать о различных заболеваниях.

Так, опухший зрительный нерв или так называемая тень в глубине глаза возникают при ряде серьезных заболеваний, среди которых опухоль головного мозга.

Туман перед глазами нередко становится симптомом диабета. Он появляется из-за того, что заболевание разрушает сосуды сетчатки, отвечающей за поглощение света и передачу этого сигнала в мозг.

Желтоватый оттенок белков глаз указывает на проблемах с печенью или начинающуюся желтуху. Как поясняют врачи, это случается из-за избытка билирубина — желтого вещества, образующегося при разрушении красных кровяных телец.

Опасным симптомом является также нарушение четкости зрения, сопровождающаяся тошнотой и вспышками света или появлением радужных кругом. Это может сигнализировать о глаукоме, заболевании, при котором из-за внутриглазного давления повреждается зрительный нерв.

Боль, плавающие перед глазами серые пятна и ощущение, что на глаз «что-то давит» сопровождают инсульт.

Серое или белое кольцо вокруг роговицы часто появляется у пожилых людей из-за лишнего жира. У молодых людей такой симптом может говорить о повышенном уровне холестерина.

Побелевший зрачок или затуманенность являются признаками катаракты.

— Катаракту пациенты обычно замечают через постепенное и безболезненное затуманивание зрения в течение нескольких месяцев и лет, даже когда они носят очки, — приводит слова офтальмолога Яна Чарльза Уайта издание Dailymail.

Катаракта поддается только хирургическому лечению. Врачи заменяют помутневший хрусталик прозрачной линзой.