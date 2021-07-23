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Врачи назвали шесть неочевидных симптомов гипертонии

Анастасия Колоскова

Общество
Врачи назвали шесть неочевидных симптомов гипертонии
Фото: pixabay.com

Врачи перечислили состояния, которые редко связывают с проблемами с сердцем и сосудами, но тем не менее они даже без тонометра укажут на повышение артериального давления.

Так, носовое кровотечение, сопровождающееся головной болью, может сигнализировать о гипертоническом кризе. Сосудистые стенки повреждаются, не выдержав высокого давления.

Из-за того что при гипертонии кровоток в органах зрения нарушается, человек может чувствовать в глазах раздвоенность, затуманивание или «мошки».

Появившаяся одышка также служит поводом измерить давление, так как его повышение приводит к том, что сердечная мышца не может качать кровь в нормальном режиме. Из-за этого организм испытываетнедостаток кислорода.

Также на высокое давление указывает головокружение, так как нарушается кровообращение в мозге.

Пациенты с гипертонией часто испытывают головную боль. Это происходит из-за того, что сосуды утрачивают способность адаптироваться к изменениям. Кровь давит на внутренние стенки сосудов и раздражает рецепторы, которые посылают сигналы в мозг и вызывают болевой синдром.

Боль в груди тоже может указывать на гипертонию. Она ощущается как чувство наполненности в грудной клетке.

Врачи рекомендуют не игнорировать перечисленные симптомы. Они должны быть поводом обратить внимание на состояние своего здоровья, пишет Express.

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