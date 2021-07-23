Врач объяснила, чем опасно попадание воды в ухо

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В летний период наблюдается всплеск наружных отитов, или отитов купальщика, как их еще называют. Врач Анна Журавлева объяснила, чем опасно заболевание и почему нужно избегать попадания воды в ухо.

По ее словам, попавшая в слуховой проход вода вымывает находящуюся в нем серу, чья кислая среда не дает развиваться болезнетворным микроорганизмам. В итоге патогены легко проникают в ткани и провоцируют воспаление.

Кроме того, врач отметила, что наружный отит может вызывать серная пробка в ухе.

— Долгое время она может находиться в слуховом проходе бессимптомно, не мешать и не давать о себе знать. Но когда открывается купальный сезон и начинаются многочисленные ныряния, серная пробка в слуховом проходе разбухает, давит на слуховой проход и даже на барабанную перепонку, приводя к воспалительным процессам, — цитирует медика «Доктор Питер».

Она отметила, что при наружном отите боли в ухе бывают сильнее, чем при среднем отите. Болевые ощущения при нем чувствуются в виске, в затылке и даже в челюсти. Чаще всего они усиливаются при жевании и ночью.

Чтобы избежать отита купальщика, рассказала Журавлева, необходимо после купания или душа сушить уши при помощи полотенца или ватного диска. Врач порекомендовала не очищать слуховой проход от ушной серы при помощи ватных палочек, так как вещество служит защитой от инфекций. Кроме того, медик напомнила о необходимости регулярного посещения оториноларинголога, чтобы исключить наличие серных пробок.