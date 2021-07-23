20 компенсационных автобусов запустят на Киевском направлении МЖД 24 июля

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Компенсационные автобусы для перевозки пассажиров будут запущены на Киевском направлении МЖД 24 июля из-за изменения расписания электричек. Об этом сообщили на сайте АО «Центральная ППК» (ЦППК).

— 24 июля с 01:35 до 21:35 будут закрыты первый и третий пути на станции Лесной городок и первый путь на участке Внуково — Толстопальцево в связи с переключением третьего пути на новую ось. Для пассажиров назначены 20 компенсационных автобусов, — говорится в сообщении.

Сообщается, что автобусы будут ходить по маршрутам: Киевский вокзал — Нара (и в обратном направлении), Солнечная — Апрелевка, Солнечная — Нара, Внуково — Лесной Городок (и обратно), Солнечная — Лесной Городок (и обратно), Апрелевка — Киевский вокзал, Лесной городок — Киевский вокзал.

Для проезда в автобусе нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Недавно сообщалось, что около 430 тысяч человек воспользовались компенсационными автобусами из-за закрытия Сокольнической линии метро. Этот транспорт бесплатный, и на маршруте в день работает порядка 180 разных автобусов.