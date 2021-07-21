Около 400 тысяч человек воспользовались автобусами КМ у Сокольнической линии метро

Фото: Мосгортранс

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На данный момент порядка 430 тысяч человек воспользовались бесплатными автобусами КМ, которые запустили из-за временного закрытия участка Сокольнической линии метро Москвы. Об этом во вторник, 20 июля, рассказали в пресс-службе Мосгортранса.

В понедельник, 19 июля, на маршруте работало около 180 автобусов. Они перевезли около 130 тысяч москвичей. В выходные бесплатными автобусами КМ воспользовались 87 тысяч пассажиров.

— Безусловно, автобусы КМ не могут заменить работу метро. Это создает временные неудобства для пассажиров, однако закрытие участка длится всего 23 дня, а новая станция создаст усовершенствованные транспортные связи и более комфортное передвижение для сотен тысяч пассажиров, — отметил заместитель директора филиала Служба движения Антон Блохин.

При этом каждое утро автобусы помогают добираться на работу 40 тысячам жителей города.

Движение поездов на участке Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Спортивная» и «Тропарево» временно прекращено с субботы, 17 июля. Закрытие участка красной ветки метро связано со строительством пересадки на Большой кольцевой линии. Ограничение будет действовать до 8 августа.

Для удобства пассажиров в период закрытия участка Сокольнической линии будут курсировать бесплатные автобусы КМ вдоль станций «Воробьевы горы», «Университет», «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная».

Москвичам и гостям столицы также рекомендуют использовать альтернативные маршруты: Калужско-Рижскую линию метро, Солнцевскую линию метро, «Лужники» МЦК.