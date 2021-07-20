Более 200 тысяч человек воспользовались автобусами КМ у Сокольнической линии метро

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, метро Спортивная Карта всех событий

За три дня более 200 тысяч человек воспользовались бесплатными автобусами КМ, которые запустили из-за временного закрытия участка Сокольнической линии метро. Об этом во вторник, 20 июля, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что в понедельник, 19 июля, на маршруте работало около 180 автобусов.

— За понедельник автобусы КМ перевезли порядка 130 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем за два выходных дня — 87 тысяч всего, — говорится в сообщении.

На станции «Спортивная» 19 июля пассажиров было в 2,2 раза больше, чем в прошлый понедельник, 12 июля. На станции «Тропарево» — в 2,6 раза больше.

В пресс-службе уточнили, что в час пик власти выводят на участки резервные автобусы. Отмечается, что пассажиры уже адаптировались к временным схемам проезда, пишет ТАСС.

Движение поездов на участке Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Спортивная» и «Тропарево» временно прекращено с субботы, 17 июля. Закрытие участка красной ветки метро связано со строительством пересадки на Большой кольцевой линии. Ограничение будет действовать до 8 августа.

Для удобства пассажиров в период закрытия участка Сокольнической линии будут курсировать бесплатные автобусы КМ вдоль станций «Воробьевы горы», «Университет», «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная».

Москвичам и гостям столицы также рекомендуют использовать альтернативные маршруты: Калужско-Рижскую линию метро, Солнцевскую линию метро, «Лужники» МЦК.