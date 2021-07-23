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Врач рассказал об угрозе двойного заражения коронавирусом

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал об угрозе двойного заражения коронавирусом
Фото: Pixabay

Несколько случаев двойного заражения новой коронавирусной инфекцией обнаружено в мире. Люди были инфицированы одновременно несколькими штаммами. Такой случай был зарегистрирован и в России. Кандидат медицинских наук, главный врач клинической больницы «РЖД — Медицина» Рафик Шабуров рассказал, какую угрозу это может нести.

— Возможно, подобные случаи будут расти, так как вирус постоянно видоизменяется. При этом не могу сказать, как именно этот процесс будет происходить, — пояснил врач.

Вместе с этим эксперт пояснил, что существующие на сегодняшний день тесты помогают выявить, есть ли у человека COVID-19. Штаммы определяют в специальных лабораториях благодаря методу секвестирования. Только так можно поставить диагноз и выяснить, какая именно мутация поразила организм, отмечает «МИР 24».

— Если в этом обществе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические условия, то находящийся рядом человек может заразиться сразу от двоих, — подчеркнул Рафик Шабуров.

При этом он добавил, что между мутациями может возникнуть конфликт, однако на данный момент нет четких данных по этому вопросу.

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