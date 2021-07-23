Астрологи рассказали, кем нужно работать каждому знаку зодиака, чтобы разбогатеть

Кадр из фильма «Зачинщики»

Астрологи назвали профессии, которые позволят представителям каждого из знаков зодиака достигнуть финансовой свободы и благополучия.

Овнам может оказаться по плечу любое дело, однако некоторые профессии они считают слишком скучными. Наиболее успешно их карьера может сложиться в бизнесе, журналистике и политике, так как эти сферы не позволят им скучать.

Жаждущие стабильности Тельцы ищут работу, не мешающую их повседневной жизни, что может тормозить их развитие. Представителям этого знака могут принести большие деньги инженерное дело, аграрные профессии, а также бизнес.

Близнецы нередко не могут довести начатое до конца. Им стоит обратить внимание на профессии, в которых оплачивается процесс, а не конечный результат. Им хорошо подойдут журналистика, политика и наука.

Раки стремятся не только к достойной оплате своего труда, но и к созиданию во благо общества. Они могут добиться успеха в кулинарии, медицине и управлении персоналом.

Львы отличаются сильным характером и стремлением к лидерству. Астрологи рекомендуют им строить карьеру в политике или бизнесе. Кроме того, им подойдут преподавание и научная деятельность.

В работе Девы руководствуются получением удовольствия и ощущением нахождения при деле. Они настоящие трудоголики и могут добиться успеха в бухгалтерском деле, науке или юриспруденции.

Способности Весов максимально раскрываются в коллективе. Им стоит обратить внимание на издательское дело, журналистику или сферу социальных услуг.

Скорпионы выбирают профессию, прислушиваясь к интуиции. У них твердый характер, и финансовую прибыль им принесут политика, бизнес и журналистика. Кроме того, представители этого знака становятся отличными руководителями.

Жизнерадостные Стрельцы с удовольствием берутся за работу, которая учит их чему-то новому. Астрологи рекомендуют им обратить внимание на актерскую деятельность, блогерство или журналистику.

Козероги готовы заняться любой работой, чтобы обрести финансовую независимость. Наибольших успехов они могут добиться в науке, юриспруденции и медицине.

Водолеи не могут похвастаться инициативностью и активностью в работе. Для них подойдет сфера рекламы, психология или издательское дело.

Рыбам достаточно тяжело начинать какое-то дело, но, несмотря на это, они могут справиться практически с любым делом. Большие деньги им могут принести бизнес, искусство и медицина, пишет Пятый канал.