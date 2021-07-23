Переговоры США и России о стратегической безопасности пройдут в Женеве 28 июля

Фото: Минобороны РФ

Переговоры США и России о стратегической безопасности проведут в Женеве в следующую среду, 28 июля. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщается на сайте МИД РФ.

Встреча станет развитием договоренностей, которых достигли президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на саммите в Женеве. Так, 28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американского диалога. Он будет посвящен стратегической стабильности.

Российскую делегацию на переговорах возглавят заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую — первый заместитель государственного секретаря США Венди Шерман.

Саммит с участием Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

При этом посол России в США Анатолий Антонов рассказал о важнейших результатах саммита в Женеве. По словам Антонова, решение о начале комплексного диалога стало еще одним шагом США «в направлении здравого смысла и большей ответственности в международных делах». Аналогичным образом российский дипломат оценил продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).