Власти США отменили первые контракты на строительство стены у границы с Мексикой

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Власти США аннулировали два контракта на строительство стены в городе Ларедо штата Техас на южной границе с Мексикой. Об этом в пятницу, 23 июля, заявили в министерстве внутренней безопасности страны.

До этого президент США Джо Байден подписал указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой.

Теперь американские ведомства аннулировали контакты в рамках реализации указа президента. В сообщении отмечается, что стена не является необходимой «для выполнения требований по безопасности, окружающей среде и ликвидации аварий и их последствий», которые оговариваются в плане строительства.

Данные контракты стали первыми документами, которые отменили в рамках строительства стены на границе с Мексикой. В министерстве уточнили, что власти США рассмотрят целесообразность других контрактов по строительству приграничного объекта, пишет РИА Новости.

При этом бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что тысячи людей прибывают в США сейчас, и миллионы окажутся в ней вскоре, что уничтожит страну. Строительство стены на границе с Мексикой уже было бы закончено, если бы нынешний глава государства Джо Байден не свернул проект, уверен Трамп. Его заявление прозвучало на фоне миграционного кризиса в стране

Трамп считает, что число мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США, значительно увеличилось с приходом к власти Байдена. Один из его указов был направлен на то, чтобы больше не высылать из страны детей, которые прибыли в нее без сопровождения.