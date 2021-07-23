С Казанского вокзала до порта Байкал отправился первый туристический поезд

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Первый поезд туристического назначения Москва — порт Байкал в пятницу, 23 июля, отправился с Казанского вокзала столицы.

Поезд № 928/927 «Байкальская сказка» проследует по маршруту Москва — Нижний Новгород — Екатеринбург — Славгород — Красноярск — Иркутск. Время в пути составит восемь дней. Расписание сформировано таким образом, что в каждый город поезд прибывает утром, а отправляется дальше вечером.

На маршруте использованы одновременно четыре вида транспорта: поезд, автобус, теплоход и самолет, которые удобным образом состыкованы друг с другом.

В соответствии с информацией, представленной на сайте РЖД, на данном маршруте предусматривается поездка на двухэтажном поезде из Москвы до порта Байкал. Оттуда по запросу путешествующих будет организован переезд на остров Ольхон. Обратно можно добраться быстроходным теплоходом «Комета», сообщает РИА Новости.

К причалу поселения Листвянка от порта Байкал можно попасть на теплоходе «Восход», а обратно до аэропорта туристов доставят на автобусах. Вернуться в столицу из Иркутска возможно на чартерном авиарейсе, с питанием на борту.

Существует и второй вариант путешествия, который предполагает такую же перевозку путешествующих, однако в обратном порядке: самолет, автобус, теплоход и поезд.

С 26 по 30 июля будут проводиться работы по обслуживанию путевой инфраструктуры, поэтому расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится.