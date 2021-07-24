Отстыковку модуля «Пирс» от МКС перенесли на 25 июля

Фото: Роскосмос

Дата отстыковки от Международной космической станции (МКС) модуля «Пирс», на место которого должен встать «Наука», вновь перенесена. Об этом свидетельствуют переговоры наземных специалистов с членами экипажа станции.

Как сообщили американским астронавтам из хьюстонского Центра управления полетами, план по расстыковке «Прогресса» с «Пирсом» переносится на воскресенье, 24 июля, сообщает РИА Новости.

Запущенный к Международной космической станции многофункциональный лабораторный модуль «Наука» 21 июля был выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту. Стыковка модуль «Наука» с МКС должна произойти 29 июля.

Изначально операция по расстыковке «Пирса» с МКС была запланирована на пятницу, 23 июля. Однако после анализа данных телеметрии модуля «Наука» Роскосмос принял решение перенести расстыковку на сутки. Во второй раз ее сдвинули с 24 на 25 июля, при этом причина корректировки планов не уточняется.

После отстыковки «Пирс» выведут с околоземной орбиты и затопят в несудоходном районе Тихого океана.