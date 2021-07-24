Отстыковку модуля «Пирс» от МКС перенесли на 25 июля
Дата отстыковки от Международной космической станции (МКС) модуля «Пирс», на место которого должен встать «Наука», вновь перенесена. Об этом свидетельствуют переговоры наземных специалистов с членами экипажа станции.
Как сообщили американским астронавтам из хьюстонского Центра управления полетами, план по расстыковке «Прогресса» с «Пирсом» переносится на воскресенье, 24 июля, сообщает РИА Новости.
Запущенный к Международной космической станции многофункциональный лабораторный модуль «Наука» 21 июля был выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту. Стыковка модуль «Наука» с МКС должна произойти 29 июля.
Изначально операция по расстыковке «Пирса» с МКС была запланирована на пятницу, 23 июля. Однако после анализа данных телеметрии модуля «Наука» Роскосмос принял решение перенести расстыковку на сутки. Во второй раз ее сдвинули с 24 на 25 июля, при этом причина корректировки планов не уточняется.
После отстыковки «Пирс» выведут с околоземной орбиты и затопят в несудоходном районе Тихого океана.