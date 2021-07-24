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Врач объяснил, как добиться верных показаний от «градусника-пистолета»

Татьяна Плотникова

Общество
Врач объяснил, как добиться верных показаний от «градусника-пистолета»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Инфракрасные термометры, предназначенные для бесконтактного измерения температуры, важно правильно использовать — только тогда можно получить верные показания. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

Медик отметил, что распространенный способ применения таких устройств, когда градусник просто наводят на лоб или запястье — генератор случайных чисел. «Поймать» реальное повышение температуры тела таким образом довольно сложно.

Правильно использовать «градусник-пистолет» следующим образом: включить прибор, нажать кнопку, провести на некотором расстоянии от лба человека и потом отпустить кнопку. При этом возможны вариации, в зависимости от конкретного градусника, поэтому следует обращаться к инструкции.

Водовозов предупредил, что не следует измерять температуру сразу после того, как человек зашел в помещение с улицы. В таком случае термометр может выдать более низкие, чем в реальности, показания.

Рекомендуется также сверить показания электронных устройств с ртутными или галинстановыми, которые считаются основным золотым стандартом — они показывают реальную температуру, только держать их надо несколько минут. Наконец, важно удостовериться, что измерительный прибор зарегистрирован как медицинский, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Измерение температуры тела имеет важное значение после вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом высокие показания термометра демонстрируют нормальную реакцию организма, рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков. Повышенная температура может держаться до трех дней.

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