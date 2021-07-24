Москвичей предупредили о дождях в конце июля

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Конец июля в столичном регионе, вероятнее всего, выдастся дождливым. Такой прогноз дал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам эксперта, в период с 29 по 31 июля в Москве и Московской области может выпасть около 15 процентов месячной нормы осадков — при том, что в настоящее время метеорологи отмечают их дефицит.

Варакин уточнил, что за июль в столичном регионе выпало лишь около 30-35 процентов месячной нормы осадков. С учетом прогнозируемых под конец месяца дождей можно ожидать, что будет достигнута хотя бы половина нормы, рассказал эксперт ТАСС.

Помимо дождей в столичном регионе ожидается потепление. Варакин уточнил, что повышение температуры в регионах Центрального федерального округа начнется уже в воскресенье, 25 июля. Оно затронет Москву и Подмосковье, Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую и Владимирскую области.

После потепления температура будет превышать климатическую норму на семь градусов, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что москвичи должны быть готовы к 32-градусному потеплению в среду, 28 июля.