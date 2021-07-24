Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичей предупредили о дождях в конце июля

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о дождях в конце июля
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Конец июля в столичном регионе, вероятнее всего, выдастся дождливым. Такой прогноз дал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам эксперта, в период с 29 по 31 июля в Москве и Московской области может выпасть около 15 процентов месячной нормы осадков — при том, что в настоящее время метеорологи отмечают их дефицит.

Варакин уточнил, что за июль в столичном регионе выпало лишь около 30-35 процентов месячной нормы осадков. С учетом прогнозируемых под конец месяца дождей можно ожидать, что будет достигнута хотя бы половина нормы, рассказал эксперт ТАСС.

Помимо дождей в столичном регионе ожидается потепление. Варакин уточнил, что повышение температуры в регионах Центрального федерального округа начнется уже в воскресенье, 25 июля. Оно затронет Москву и Подмосковье, Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую и Владимирскую области.

После потепления температура будет превышать климатическую норму на семь градусов, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что москвичи должны быть готовы к 32-градусному потеплению в среду, 28 июля.

Читайте также:
прогноз погодыдождьМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте