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МВД определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулем

Иван Юминов

Общество
МВД определит места установки камер фиксации использования телефонов за рулем
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

МВД распространит на другие регионы практику видеофиксации использования телефонов за рулем, которая применяется только в Москве. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в субботу, 24 июля.

— Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений, — рассказали в министерстве.

Препятствий для масштабирования системы на территорию всей России нет, уточнили в МВД. Полицейские выписали в столице по камерам почти 56 тысяч штрафов за подобные нарушения с начала года.

В Татарстане и Тамбовской области развивается практика фиксации водителей, которые не пристегнули ремень. Общее число штрафов в этих субъектах составило около 6,1 тысячи, приводит сообщение ведомства ТАСС.

17 июля сообщалось, что МВД планирует до конца года внедрить во всех своих подразделениях систему «Паутина», предназначенную для профилактики и раскрытия преступлений.

В задачи системы входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, административных правонарушений, выявление угнанных автомобилей, а также машин участников дорожного движения, скрывшихся с мест аварии.

Кроме того, сервис позволяет автоматизировать работу подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.

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