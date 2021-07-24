Инвесторы окажут поддержку шести выпускникам акселератора «Бизнес-уик-энд» в Москве

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В очередном потоке акселератора «Бизнес-уик-энд» приняли участие 184 команды, шесть участников получили шанс развить стартапы в крупные проекты. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в субботу, 24 июля.

— Шесть участников набора уже привлекли внимание инвесторов и получили шанс развить стартапы в крупные успешные проекты. Для них также открылась перспектива принять участие в первом отраслевом акселераторе «Бизнес-уик-энда», который стартует в августе, — рассказал руководитель департамента.

Обучение будущих предпринимателей стартовало 24 мая. Для участия в акселераторе необходимо быть в возрасте от 18 до 35 лет, а также иметь как минимум двух людей в команде.

Для участников провели четыре мастер-класса, дважды в неделю организовывали встречи с наставниками, а также провели два мероприятия с менторами.

Слушатели смогли узнать об основах и принципах финансового планирования и маркетинга. Они разбирали кейсы, обсуждали инструменты продвижения брендов, а также плюсы и минусы социальных сетей Instagram и TikTok.

В завершение акселератора прошла питч-сессия, в которой приняли участие 14 лучших проектов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.