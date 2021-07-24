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Сергей Собянин: Более 60 процентов выпускников школ-интернатов поступают в вузы

Иван Юминов

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Сергей Собянин: Более 60 процентов выпускников школ-интернатов поступают в вузы
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Более 60 процентов выпускников столичных реабилитационных школ-интернатов поступают в вузы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 24 июля.

— Труд и упорство, увлеченность и целеустремленность этих ребят могут служить примером для каждого из нас. Среди золотых медалистов шесть выпускников школы-интерната № 1 для обучения и реаби­ли­тации слепых — старейшего профильного образовательного учреждения Москвы, — рассказал глава города.

Золотые медали за особые успехи в учебе получили девять выпускников данных учреждений. В системе социальной защиты города функционируют восемь школ-интернатов и реабилитационно-образовательных центрах.

В них учатся более двух тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. Школы-интернаты создают все условия для гармоничного развития учащихся, а также их творчества и обучения, отметил мэр в своем личном блоге.

В середине мая сообщалось, что четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс построят на территории столичной школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых.

Площадь объекта составит свыше пяти тысяч квадратных метров. Там разместят бассейн, тренажерный и игровой залы с трибунами. Также в здании оборудуют соляную пещеру и зимний сад. С учебным корпусом школы-интерната ФОК соединит переход.

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