Физкультурный комплекс построят для школы-интерната на северо-востоке Москвы

Фото: mos.ru

Россия, Москва, 3-я Мытищинская улица, 5 Карта всех событий

Четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс построят на территории столичной школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам председателя комитета государственного строительного надзора города Москвы Игоря Войстратенко, разрешение на строительство действует до 14 августа 2022 года. ФОК расположат по адресу 3-я Мытищинская улица, дом 5.

Площадь объекта составит свыше пяти тысяч квадратных метров. Здесь разместят бассейн, тренажерный и игровой залы с трибунами. Также в здании оборудуют соляную пещеру и зимний сад. С учебным корпусом школы-интерната ФОК соединит переход.

Территорию будущего ФОКа озеленят, установят во дворе игровую и спортивную площадки с безопасным покрытием.

Ранее площадки для спортивных тренировок заработали в 40 столичных парках.

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