Более 20 человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом на Кубани

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Автобус с 22 туристами съехал в кювет в Апшеронском районе Краснодарского края, погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры в субботу, 24 июля.

— По предварительным данным, в поселке Мезмай Апшеронского района туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет. В результате погиб один человек, пострадали 19. Организовано проведение проверки, — рассказали в ведомстве.

По информации МВД, в больницу после инцидента доставили 21 человека. Прокуратура в ходе проверки даст оценку причинам инцидента, в том числе техническому состоянию автомобиля.

Причиной происшествия мог стать отказ тормозов, приводит сообщение ведомства ТАСС.

В середине июля сообщалось, что автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Свидетелями ДТП стали сотрудники вневедомственной охраны, ехавшие на служебной машине. Они подъехали к месту ДТП и выяснили, что авария произошла из-за того, что мужчине стало плохо.