Почти 24 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние сутки в России выявили 23 947 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в субботу, 24 июля.

Клинических проявлений заболевания не имели 10,2 процента людей. Полностью от COVID-19 выздоровели 21 952 человека. При этом скончались 799 пациентов.

Наибольшее число случаев зафиксировали в Москве — 3376, Московской области — 2096, а также в Санкт-Петербурге — 1937.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За период пандемии в стране выявили 6 102 469 случаев коронавируса. Выздоровели 5 471 956 людей, также зафиксировано 153 095 летальных исходов.

23 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что около 35 миллионов россиян уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Глава Минздрава добавил, что за последнюю неделю число привившихся жителей России увеличилось более чем на два миллиона.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Гражданам доступны вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».