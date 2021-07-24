Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 24 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Почти 24 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние сутки в России выявили 23 947 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в субботу, 24 июля.

Клинических проявлений заболевания не имели 10,2 процента людей. Полностью от COVID-19 выздоровели 21 952 человека. При этом скончались 799 пациентов.

Наибольшее число случаев зафиксировали в Москве — 3376, Московской области — 2096, а также в Санкт-Петербурге — 1937.

Почти 24 тысячи случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За период пандемии в стране выявили 6 102 469 случаев коронавируса. Выздоровели 5 471 956 людей, также зафиксировано 153 095 летальных исходов.

23 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что около 35 миллионов россиян уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

Почти 24 тысячи случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Глава Минздрава добавил, что за последнюю неделю число привившихся жителей России увеличилось более чем на два миллиона.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Гражданам доступны вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Читайте также:
оперативный штабкоронавируспандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте