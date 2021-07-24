Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до двух

Фото: Telegram / МЧС России

Два человека погибли и 19 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в краевой прокуратуре в субботу, 24 июля.

Инцидент произошел около поселка Мезмай. По версии следствия, у автобуса отказали тормоза. Точное число пассажиров пока неизвестно.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку причинам инцидента, в том числе техническому состоянию автомобиля, отмечается на сайте ведомства.

Спасатели МЧС деблокируют пострадавших с помощью аварийно-спасательных инструментов. Последствия аварии устраняют 53 специалиста и 23 единицы техники. Пострадавших отправили в больницы для обследования, отмечается в Telegram-канале МЧС.