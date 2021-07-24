Десять болотных черепах обнаружили в парке «Кузьминки-Люблино»

Фото: Мосприрода

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Специалисты Мосприроды обнаружили десять болотных черепах в Щучьем пруду, расположенном в парке «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды в субботу, 24 июля.

— Черепахи после зимовки на дне водоема вылезают на берег или забираются на стволы растущих у воды деревьев и часами греются на солнце. Они, как и другие пресмыкающиеся, являются холоднокровными животными, а ультрафиолетовые лучи очень важны для выработки витамина D и метаболизма кальция, — говорится в сообщении.

Животных не рекомендуется ловить, так как они могут переносить инфекции. Данных рептилий в различные годы замечали в парках «Царицыно», «Измайлово», «Покровское-Стрешнево», а также в Серебряном бору и Строгинской пойме.

Также в водоемах столицы можно встретить красноухих черепах. Климат города им, однако, не подходит — их родиной является Северная Америка, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

23 июля сообщалось, что краснокнижных ушастых сов заметили в парке «Москворецкий». Они чаще всего питаются мышами, полевками и различными видами насекомых. В 2001 году ушастую сову занесли в Красную книгу Москвы. Помимо ушастых сов, в Красную книгу занесены еще шесть видов этих птиц.