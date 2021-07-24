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Астрологи описали каждый знак зодиака одним словом

Иван Юминов

Общество
Астрологи описали каждый знак зодиака одним словом
Фото: Pixabay

Астрологи, опираясь на уникальные черты знаков зодиака, смогли описать каждого представителя зодиакального круга лишь с помощью одного слова.

Овен — «Первый»

Овнам важно осознавать, что они лидируют — будь то в карьере, хобби или семье. Они — люди действия, поэтому им не нужно времени на раскачку.

Телец — «Надежность»

Представители этого знака исполняют свои обещания и доводят задуманное до исполнения. На них можно положиться в бизнесе, семье и дружбе.

Близнецы — «Оригинальность»

Близнецов отличает то, что никто не может угадать, что у них на уме. Они легко относятся к жизни — неудивительно, что многие считают их яркими личностями.

Рак — «Безопасность»

Такие люди — словно фундамент дома. Они заряжают окружающих уверенностью и никогда не допустят, чтобы их близкие и члены семьи попали в беду.

Лев — «Популярность»

Получение признания является чуть ли не первостепенной задачей для Львов. Они питаются восхищением со стороны окружающих.

Дева — «Консервативность»

Дев выводит из равновесия хаос в жизни, который привносят окружающие. Для них на первом месте — педантичность и порядок, чего бы это ни касалось.

Весы — «Красота»

Весам под силу оценить даже внутреннюю красоту людей, что делает их одним из наиболее гармоничных представителей зодиакального круга.

Скорпион — «Сила»

Такие люди готовы идти к своим задачам несмотря ни на что. Страх для них — явление незнакомое.

Стрелец — «Независимость»

Стрельцам важно остаться при своем в конце любого спора. Эти люди лучше рассорятся со всеми, нежели под кого-то подстроятся.

Козерог — «Терпеливость»

Представителям данного знака нестрашны преграды на пути. Они готовы упорно идти к своим целям.

Водолей — «Свобода»

Представители этого знака зодиака свободно мыслят и предпочитают быть легкими и независимыми по жизни.

Рыбы — «Чувственность»

Рыбам свойственно проводить время за мечтами. Они умеют тонко чувствовать других людей, отмечает Пятый канал.

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