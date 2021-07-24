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Снимите это немедленно: что нужно убрать из гардероба ради здоровья организма

Елена Фролова

Общество
Снимите это немедленно: что нужно убрать из гардероба ради здоровья организма
Кадр из фильма Секс в большом городе

Токсичное белье в продукции бренда женского нижнего белья обнаружили специалисты Роскачества. Надзорная организация обнародовала результаты исследования женского белья 20 российских и зарубежных брендов по программе контроля за качеством продукции легкой промышленности. Однако не только нижнее белье может являться опасным предметом в гардеробе.

Колготки

Чулочно-носочные изделия, выполненные из 100-процентной синтетики, могут спровоцировать аллергические реакции, а также грибковые инфекции и другие недуги. Данные предметы одежды не дают коже полноценно дышать, усиливают потоотделение и способствуют росту бактерий. Поэтому красивое кружевное белье рекомендовано носить в редких случаях.

Одежда из токсичных, окрашенных и недышащих материалов

Важную роль играет то, из какого материала сделана вещь. Некачественными тканями являются акрил, нейлон, полиэстер. Все они могут нанести вред здоровью человека. Они не пропускают влагу и воздух. В их составе также есть вещества, которые не принесут пользы организму. Например, п-фенилендиамины и формальдегиды.

Джинсы скинни

Среди молодежи сейчас большую популярность имеют джинсы скинни. Они представляют собой узкие, утягивающие брюки. Их обладатели могут пострадать от серьезных заболеваний мышц и сосудов, потому что слишком узкая модель брюк может стать причиной нарушения кровообращения. Все способно привести к варикозу, отмечает Nation News.

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