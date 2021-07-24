Андрей Бочкарев рассказал, когда завершится реконструкция развязки МКАД — Алтуфьевское шоссе

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе планируют завершить к 2023 году. Об этом в субботу, 24 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках реконструкции развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе будет построено 5,4 км дорог, в том числе два путепровода. В настоящее время ведется демонтаж старого путепровода через МКАД из центра в сторону области, строительство боковых проездов и направленных съездов и переустройство инженерных коммуникаций, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, развязка будет способствовать улучшению транспортной доступности районов Бибирево и Лианозово Северо-Восточного округа Москвы.

— Я думаю, что в течение 2021–2022 годов мы работу по развязке завершим, — подытожил Андрей Бочкарев.

Глава департамента также рассказал, что на МКАД помимо Алтуфьевского, реконструируют еще три развязки — с Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкой и Верхние Поля. Работы по реконструкции развязки начались в апреле этого года. Заммэра отметил, что планируется возвести семь путепроводов, один тоннель, а также реконструировать десять километров дорог.