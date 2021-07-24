В «Нафтогазе» отвергли условия России о закупках газа для Украины

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко не согласился на предложение председателя Газпрома Алексея Миллера увеличить объем транзита газа через Украину. Об этом он сообщил в субботу, 24 июля.

— Во-первых, это можно совместить с заявлениями Путина, что раздавались до этого, которые заключались в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией, — цитирует Витренко РИА Новости со ссылкой на канал «Украина 24».

По словам руководителя украинской компании, президент России Владимир Путин был намерен обсудить с Украиной не только транзит, но и импорт газа. Витренко посчитал это навязыванием Киеву «завышенных цен» на топливо.

— Результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на пять миллиардов долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит, — сказал Витренко.

Он резюмировал, что Украина не собирается доплачивать РФ за газ, если останется транзитером, так как на данный момент на импорт газа тратит меньше, чем получает за транзит. Однако представитель «Нафтогаза» не привел конкретных цифр: сколько газа Киев приобретает теперь и сколько закупал у Газпрома.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

22 июля энергетическая компания «Газпром» допустила возможность увеличения объема транзита газа через Украину выше настоящих обязательств после того, как срок договора на прокачку газа в 2024 году завершится.