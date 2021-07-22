Газпром готов увеличить объем транзита газа через Украину

Фото: gazprom.ru / ПАО Газпром

Энергетическая компания «Газпром» допустила возможность увеличения объема транзита газа через Украину выше настоящих обязательств после того, как срок договора на прокачку газа в 2024 году завершится. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.

— Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину , — заявил он.

Миллер прокомментировал, что факт участия партнеров из Германии в переговорном процессе полностью обоснован, принимая во внимание намерения Евросоюза по декарбонизации экономики.

Глава Газпрома оценивает «Северный поток — 2» как экономический проект, целью которого являются обеспечение стабильности и надежности и диверсификация поставок газа на европейский рынок.

— А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута — почти на две тысячи километров меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины, — цитирует Миллера ТАСС.

21 июля сообщалось, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, ряд стран Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.