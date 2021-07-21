Нуланд заявила, что США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку — 2»

/ Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США и Германия достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом рассказала в среду, 21 июля, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

При этом детали договоренностей станут известны в ближайшее время.

— Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей, — отметила Нуланд.

По ее словам, Германия обязуется добиваться ввода санкций в отношении Кремля со стороны ЕС в случае если Москва будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских стран. Помимо этого ФРГ будет добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году контракта между Москвой и Киевом о транзите газа, сообщает РИА Новости.

Накануне СМИ узнали детали соглашения США и Германии по «Северному потоку — 2». По данным агентства, меры против Москвы могут включать в себя санкции в отношении энергетического экспорта. Обе страны планируют увеличить инвестиции в «зеленый фонд» Киева до миллиарда долларов, чтобы помочь переходу страны на более экологичную энергию. ФРГ собирается назначить спецпосланника для поддержки энергопроектов с Украиной.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.