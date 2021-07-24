Андрей Бочкарев: Около 44 тысяч москвичей переезжают или завершили переезд по реновации

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Около 44 тысяч жителей на данном этапе находятся в процессе переселения или уже переехали практически из 300 старых домов, включенных в программу реновации. Об этом в субботу, 24 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Реновация во всех округах столицы идет хорошими темпами. В настоящее время переезжают и уже переселились в новые квартиры 43,9 тысячи жителей. Самое большое количество расселяемых по программе домов — 56 — находится в Западном административном округе, где 2061 семья получила ключи или уже переехала в новые квартиры, — рассказал Андрей Бочкарев.

В соответствии со статистикой, на востоке столицы ключи от своих новых квартир получают или уже получили 1700 семей из 55 домов. На севере и северо-востоке Москвы в процессе переезда находятся жители 32 и 27 домов соответственно, в которых проживают около 1800 семей.

— В районе Молжаниновский Северного административного округа все дома, вошедшие в программу реновации, уже расселены, — подчеркнул заммэра.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что на юге столицы переселение по программе реновации затронуло более трех тысяч семей из 70 жилых домов. А в центре столицы переселяются или завершили переселение жители 21 дома, в которых проживает около полутора тысяч семей. Встретили или готовятся встречать новоселье и жители Троицкого, Новомосковского и Зеленоградского округов — это примерно 500 семей.

— Вместе с новыми домами жители округов получают принципиально новую, качественную и комфортную городскую среду, — сказал глава департамента.

В программе реновации нуждаются москвичи для обеспечения высокого качество жизни, считает архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.

— Важность дальнейшего развития программы в том, что она должна учитывать не только задачи по обновлению жилого фонда, но и растущий спрос на комфортную городскую среду в Москве, — резюмировала Евгения Муринец.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.