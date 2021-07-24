«Оно пройдет же, правда?»: Подольская опубликовала фото с ожогом

Фото: instagram/nataliapodolskaya

В субботу, 24 июля, певица Наталья Подольская выложила в Instagram фото с ожогом от медузы, которая ужалила ее во время отдыха с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и Иваном на греческом побережье.

— И даже ожог от медузы не испортит мне отдых . Кого жалили? Чем мазали? Сколько проходило? Пятно на ноге, конечно, ужасающее. Оно пройдет же, правда?, — спросила совет артистка у поклонников.

Одни подписчики стали советовать народные рецепты для борьбы с ожогом от медузы, другие порекомендовали певице различные лекарственные средства, а также прикладывание к воспаленному участку ломтиков лимона, лайма, помидора или омовение морской водой.

«Надо тщательно промыть морской водой, смыть весь яд, у нас такие жалючие медузы оставляют химический ожог, а потом шрам годами сходит»; «Уксусная вода помогает хорошо сразу после укуса и ожога. Быстро снимает боль и жжение»; «Проходило долго, но прошло»; «В Испании на яхте местные прикладывали помидоры», — прокомментировали фанаты.

В конце июня семья Натальи Подольской и Владимира Преснякова находилась на отдыхе в Турции. Певица вместе с детьми прилетела туда одна. Ее муж остался в Москве, но решил порадовать семью и приехал пораньше.