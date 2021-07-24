Московский «Спартак» проиграл «Рубину» в матче первого тура Российской премьер-лиги
Столичный футбольный клуб «Спартак» проиграл команде «Рубин» в матче первого тура чемпионата России.
Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. В команде победителей гол на 49-й минуте забил Илья Самошников.
Шикарнейший удар и гол Ильи Самошникова! 🔥#РубинСпартак | #РубинСуперГуд— «Рубин» Казань (@fcrk) July 24, 2021
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«Спартаку», несмотря на множество острых моментов, забить все же не удалось. Кроме того, нападающий клуба Квинси Промес получил травму и вынужден был покинуть поле до конца игры.
Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Спартак» встретится с командой «Крылья Советов». «Рубину» же предстоит матч с «Арсеналом» в Туле. Оба матча пройдут 30 июля.
24 июля футболисты петербургского «Зенита» одержали победу в матче с подмосковной командой «Химки». Встреча завершилась со счетом 3:1.
1 августа «Химки» в матче второго тура встретятся с «Краснодаром». Петербургский «Зенит» в этот день сыграет с «Ростовом».