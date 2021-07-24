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Московский «Спартак» проиграл «Рубину» в матче первого тура Российской премьер-лиги

Виктория Непомнищева

Спорт
Московский «Спартак» проиграл «Рубину» в матче первого тура Российской премьер-лиги
Фото: twitter.com/fcsm_official

Столичный футбольный клуб «Спартак» проиграл команде «Рубин» в матче первого тура чемпионата России.

Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. В команде победителей гол на 49-й минуте забил Илья Самошников.

«Спартаку», несмотря на множество острых моментов, забить все же не удалось. Кроме того, нападающий клуба Квинси Промес получил травму и вынужден был покинуть поле до конца игры.

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Спартак» встретится с командой «Крылья Советов». «Рубину» же предстоит матч с «Арсеналом» в Туле. Оба матча пройдут 30 июля.

24 июля футболисты петербургского «Зенита» одержали победу в матче с подмосковной командой «Химки». Встреча завершилась со счетом 3:1.

1 августа «Химки» в матче второго тура встретятся с «Краснодаром». Петербургский «Зенит» в этот день сыграет с «Ростовом».

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