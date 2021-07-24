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«Кому-то повезло быть с другой стороны»: Чехова опубликовала откровенное фото у окна

Виктория Непомнищева

Общество
«Кому-то повезло быть с другой стороны»: Чехова опубликовала откровенное фото у окна
Фото: instagram/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок на своей страничке в Instagram. Девушка вновь порадовала поклонников откровенным фото.

На снимке звезда стоит у большого окна. На ней надеты только джинсы. Чехова развернулась к камере спиной и прикрыла обнаженную грудь рукой.

В подписи к фото телеведущая рассказала о впечатлениях от нового путешествия.

— Как неожиданно проснуться в Сан-Франциско! Ну бывает же такое? Любовь с первого взгляда! Вот у нас с городом так и случилось. Пойду с ним на второе свидание… — написала Чехова под пикантным снимком.

Поклонники пришли в восторг от нескромного образа звезды.

«Какая же у вас красивая фигура»; «Шикарная»; «Кому-то повезло быть с другой стороны окна»; «Стройняшка»; «Красивый вид», — написали фанаты телеведущей.

Теледива часто радует подписчиков откровенными фотографиями. Недавно Чехова опубликовала пикантное фото в нижнем белье.

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