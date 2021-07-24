Павильон «Юные натуралисты» отреставрируют на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

ВДНХ отреставрирует павильон «Юные натуралисты». На это выделено 350 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.

— Выполнение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия федерального значения Павильон «Юные натуралисты», 1954 год, — именно так сформулирован объект закупки.

ВДНХ предполагает, что работы займут 450 календарных дней. Проект реализуют за счет средств федерального бюджета. Итоги закупки подведут 16 августа.

Работы по возрождению ВДНХ стартовали весной 2014 года. В настоящее время продолжаются работы по реставрации и ремонту павильонов и других объектов.

10 июля 2020 года во время реставрационных работ на ВДНХ специалисты обнаружили историческую вывеску павильона № 8 «Юные натуралисты». Она украшала центральный вход в павильон с 1954 года до 1959 год, а затем была закрыта и забыта. Долгое время часть декора фасада считалась утраченной. Оказалось, что при ремонте, проходившем около 60 лет назад, ее просто закрыли другой вывеской.