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«Ожидания и реальность совпали»: Жена Газманова показала страстный супружеский поцелуй

Татьяна Плотникова

Развлечения
«Ожидания и реальность совпали»: Жена Газманова показала страстный супружеский поцелуй
Фото: instagram.com/oleggazmanov

Народный артист России Олег Газманов, который 22 июля отметил 70-летие, сохраняет прекрасную физическую форму и жизнелюбие. Это подтверждают фотографии, опубликованные его супругой Мариной.

Как написала Марина Газманова в своем Instagram, отметить юбилей удалось именно так, как мечтал певец: в родном Калининграде на сцене. Поздравить артиста пришли несколько тысяч человек.

Продолжением праздника стала поездка на природу с друзьями, где и был сделан снимок страстного поцелуя 70-летнего Газманова и его жены.

По мнению Марины Газмановой, праздник удался «искренний и без пафоса», поэтому «Всевышний сюжетом доволен». В комментариях к этому посту супруга певца предложила интернет-пользователям рассказать, как они празднуют свои дни рождения.

Олег Газманов не скрывает, что главным секретом его молодости являются регулярные физические нагрузки. При этом исполнитель не планирует прибегать к каким-либо омолаживающим процедурам, будь то пластические операции или «уколы красоты». Однако он рассказал, что не так давно был вынужден лечь под нож хирурга из-за появившегося на лице образования.

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