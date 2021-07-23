Олег Газманов раскрыл свой секрет молодости

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Популярный российский певец Олег Газманов, которому 22 июля исполнилось 70 лет, рассказал, как ему удается находиться в отличной форме.

По словам народного артиста, главным секретом его молодости являются регулярные физические нагрузки. Газманов каждый день отжимается столько раз, сколько ему лет. Он отметил, что его тело выглядит значительно моложе лица.

При этом исполнитель не планирует прибегать к каким-либо омолаживающим процедурам, будь то пластические операции или «уколы красоты». Однако он рассказал, что не так давно был вынужден лечь под нож хирурга из-за появившегося на лице образования.

— На лбу у меня была шишка, жировик. Но мне удалили его. А в художественном смысле пластических операций у меня нет. Инъекции я не делал, кроме положенных уколов, — цитирует Газманова Teleprogramma.pro.

Музыкант выступает с юбилейной концертной программой «7:0 в мою пользу» в городах России. Артист рассказал, что этот тур, возможно, станет последним, так как он планирует завершить музыкальную карьеру.