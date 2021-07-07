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Олег Газманов рассказал о желании уйти со сцены

Анастасия Волоснова

Развлечения
Олег Газманов рассказал о желании уйти со сцены

Народный артист России Олег Газманов заявил о желании покинуть сцену в ближайшее время. В настоящее время 69-летний музыкант выступает с юбилейной концертной программой «7:0 в мою пользу» по городам России.

Газманову 22 июля исполнится 70 лет. Новость о завершении его музыкальной карьеры шокировала преданных поклонников, которые на протяжении десятилетий ходили на концерты исполнителя.

— Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним, — признался певец.

По его словам, он может сделать подобное заявление в ближайшем будущем не ради привлечения внимания, а так как это является его искренним желанием, пишет ТАСС.

Ранее Газманов рассказал «ВМ» о своем образе жизни, поклонниках и поделился планами на день рождения. Музыкант в феврале выпустил новую песню «Мелодия снов» и готовится к масштабному концерту по случаю своего 70-летнего юбилея, который пройдет в начале апреля.

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