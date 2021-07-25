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Вильфанд перечислил регионы, которым грозят ливни и паводки

Татьяна Плотникова

Общество
Вильфанд перечислил регионы, которым грозят ливни и паводки
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

В ближайшие два дня, 25 и 26 июля, в ряде российских регионов ожидаются сильные осадки, что усугубит паводковую ситуацию. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Якутии, Магаданской области, на Чукотке прогнозируется сильный дождь. Благодаря этому в данных субъектах РФ уменьшится интенсивность природных пожаров.

В Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае тоже обещают сильный дождь и грозы в ближайшие два дня, аналогичная ситуация на севере и юге Красноярского края, а также в Северо-Кавказском федеральном округе.

При этом метеорологи предупреждают об опасной гидрологической ситуации на определенных участках реки Амур, где возможны затопление пойм, дорог, посевов и огородов. В частности, в районе города Белогорск прогнозируется уровень воды выше опасной отметки 25-26 июля. В Хабаровском крае через три дня уровень Амура будет превышать неблагоприятную отметку, рассказал Вильфанд ТАСС.

В столичном регионе дожди ожидаются в конце июля. Как уточнил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в период с 29 по 31 июля в Москве и Московской области может выпасть около 15 процентов месячной нормы осадков, притом что в настоящее время метеорологи отмечают их дефицит.

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