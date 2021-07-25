Главный нарколог Москвы объяснил опасность купания в жару после алкоголя

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Купание в жаркую погоду после распития спиртных напитков может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

Специалист пояснил, что при погружении в воду происходит перепад температур, способный спровоцировать спазм сосудов. Это, в свою очередь, может стать причиной инфаркта или инсульта.

Особую опасность это представляет для людей, решивших принять водные процедуры после распития спиртного, предупредил Брюн.

Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения нарушается координация движений и притупляется чувство опасности, человек не может объективно рассчитывать свои силы и оценивать ситуацию. В результате даже простое нахождение у открытой воды после спиртного может привести к инцидентам, если человек упадет в воду.

В жару стоит проявить осторожность и с безалкогольными напитками, если они слишком холодные, предупредил Брюн. Холодовая реакция может вызвать местные спазмы, при этом происходит некротизация ткани носоглотки, которая может стать питательной средой для различных бактерий. Неслучайно многие случаи острой ангины происходят именно после употребления холодных напитков в жару, рассказал эксперт РИА Новости.

Мнения о том, что употреблять алкогольные напитки, особенно крепкие, на жаре — не самая лучшая идея, придерживается также психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев. Он пояснил, что во время изнуряющего зноя в организме человека происходит сгущение крови, потому что он теряет много воды. А спиртное может только усугубить ситуацию и нанести большой вред здоровью.