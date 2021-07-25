Почти 200 человек пострадали в ДТП с электросамокатами в 2021 году

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За первые шесть месяцев 2021 года в России зарегистрировано 180 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

В таких авариях погибли в общей сложности пять человек, еще 188 человек получили травмы и ранения.

Статус электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности в России остается неопределенным. Министерство транспорта РФ разрабатывает проект постановления правительства, посвященный решению данного вопроса. Однако пока актуальная редакция документа не поступала в МВД, рассказали в ведомстве ТАСС.

Обсуждение правового статуса электросамокатов оживилось после ряда громких ДТП. В Москве погиб знаменитый биолог и один из ведущих специалистов в области физиологии зрения Иван Пигарев. 80-летний ученый утром 14 июля катался по набережной вблизи здания МГУ на Воробьевых горах. Передвигаясь по велодорожке, на одном из поворотов он столкнулся с водителем самоката. Ученый упал, ударившись головой о бордюр, и скончался от полученных травм.

4 июля жительница столицы оказалась на больничной койке после того, как ее сбил мужчина на электросамокате. Медики диагностировали у 26-летней пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы.