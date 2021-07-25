Россиянам рассказали, как законно увеличить пенсию

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Большинство российских пенсионеров не может похвастаться внушительным размером пенсии, однако существуют законные способы ее увеличить. Об этом рассказал финансовый эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

— У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве, — приводит слова эксперта агентство «Прайм»

Биезбардис напомнил, что при расчете пенсии учитываются страховой и нестраховой стаж, а также сумма пенсионных коэффициентов. Увеличить страховой стаж позволит продолжение получения официального дохода, с которого работодателем выплачиваются страховые взносы. Помимо этого, подтвердить неучтенный стаж можно, предоставив в Пенсионный фонд трудовую книжку, договоры или допсоглашения, свидетельские показания коллег или другие доказательства.

Как отмечает эксперт, самозанятые граждане имеют возможность усилить пенсионные права, если будут добровольно переводить взносы в ПФР.

Тем временем эксперты оценили решение индексировать пенсии работающим пенсионерам, проработкой этого вопроса займется правительство РФ.