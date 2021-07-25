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Племянница принцессы Дианы стала женой пожилого миллиардера

Анастасия Колоскова

В мире
Племянница принцессы Дианы стала женой пожилого миллиардера
Фото: globallookpress.com / face to face

Племянница принцессы Дианы связала себя узами брака. Избранником 30-летней Китти Спенсер стал 62-летний миллиардер Майкл Льюис. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что пара состояла в отношениях с 2018 года, а в 2019-м они объявили о помолвке. Серьезность своих намерений будущие супруги смогли проверить тотальной изоляцией на фоне пандемии и после снятия части ограничений решили сыграть свадьбу.

Местом для торжественной церемонии была выбрана старинная вилла Альдобрандини во Фраскати под Римом. На бракосочетании присутствовали друзья и близкие пары, в том числе трое взрослых детей Льюиса от предыдущих браков.

Молодожены и их гости отпраздновали свадьбу в роскошном итальянском ресторане, с танцами и фейерверком.

На днях стало известно, что принц Гарри напишет мемуары, которые, предположительно, будут во многом обращать внимание на ужасную трагедию, случившуюся в королевской семье. Речь идет о смерти его матери и о том, кого он в этом винит. В СМИ заявляли, что герцогу заплатили за мемуары около 20 миллионов долларов.

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