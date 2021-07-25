Сергей Собянин рассказал, как должен выглядеть современный жилой район

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Современный жилой район должен включать не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, а также рабочие места, о которых должны позаботиться инвесторы при застройке. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

— Инвесторы, конечно, должны участвовать в развитии социальной сферы: не только помогать строить огромные жилые районы, но и обеспечивать объектами соцкультбыта: детскими садами, поликлиниками, школами. И город при выдаче разрешения на строительство ставит такие задачи перед ними и контролирует их выполнение, — отметил Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе».

Жилые кварталы нашего времени принципиально отличаются от новостроек начала нулевых. Архитекторы активно используют появившиеся у них новые возможности в сфере дизайна зданий, планировки и отделки квартир.

— В каждом новом микрорайоне проживает 10–15, 20, а то и 30 тысяч человек — это настоящий город. И мы очень подробно, очень тщательно работаем над градостроительной планировкой этих районов, над их внешним видом. Над тем, чтобы на первых этажах были объекты сферы услуг, маленькие магазинчики, — добавил мэр.

Развитие Москвы идет в том числе и благодаря программе реорганизации бывших промзон. Сергей Собянин привел в пример застройку бывшего ЗИЛа. На его месте растет новый район, где наряду с жилыми домами строятся объекты социальной инфраструктуры и парки.

Реорганизация бывших промышленных зон является целью проекта «Индустриальные кварталы», благодаря которому Москва получит 500 тысяч новых рабочих мест и три триллиона рублей бюджетных поступлений.

Первое соглашение в рамках проекта было заключено летом прошлого года. В реорганизацию производственной зоны Октябрьское Поле, чья площадь составляет около шести гектаров, вложили 14 миллиардов рублей. Работы должны завершится до 2024 года.

В ноябре столица организовала первый в стране аукцион на право комплексного развития части территории промзоны Коровино на севере Москвы. Еще две сделки о преобразовании промзоны Кунцево и второго участка промзоны Коровино заключили на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. В общей сложности объем инвестиций в «Индустриальные кварталы» составит более семи триллионов рублей.