Путин рассказал о новейшем вооружении российского флота

Фото: Администрация президента РФ

Военно-морской флот России имеет все необходимое для гарантированной защиты национальных интересов страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, принявший участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь 325-летия создания российского флота.

Глава государства отметил, что России удалось занять достойное место в числе ведущих морских держав, пройдя «колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров». По его словам, страна обрела эффективную морскую авиацию ближнего и дальнего действия.

— Надежные комплексы береговой обороны. Новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно, — приводят слова Путина РИА Новости.

Президент рассказал, что средства флота РФ могут обнаружить любого воздушного, надводного или подводногопротивника и нанести ему неотвратимый удар, если это потребуется. Он уточнил, что военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, добавив, что служба на флоте, несмотря на то что никогда не была легкой, всегда считалась одной из самых востребованных и почетных.