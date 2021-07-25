Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

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Кутузовския проспект Минская улица Карта всех событий

На пересечении Кутузовского проспекта и улицы Минской на западе Москвы столкнулись две иномарки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 25 июля.

Участниками ДТП стали автомобили марок Mercedes-Benz и Toyota. По предварительным данным, в результате аварии три человека получили травмы.

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, сотрудники МЧС и вертолет.

24 июля авария с участием легкового автомобиля Toyota и грузовика КамАЗ произошла в подмосковной Коломне, где в результате погибли четыре человека.