Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы
Кутузовския проспект Минская улица Карта всех событий
На пересечении Кутузовского проспекта и улицы Минской на западе Москвы столкнулись две иномарки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 25 июля.
Участниками ДТП стали автомобили марок Mercedes-Benz и Toyota. По предварительным данным, в результате аварии три человека получили травмы.
На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, сотрудники МЧС и вертолет.
24 июля авария с участием легкового автомобиля Toyota и грузовика КамАЗ произошла в подмосковной Коломне, где в результате погибли четыре человека.
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