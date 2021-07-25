Назван тип людей, которым нельзя идти в космонавты

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Любителям простых решений, историй о встречах с пришельцами и тем, кто боится трудностей, не стоит идти в космонавтику. Об этом «Вечерней Москве» рассказала координатор проектов Космического центра в Сколтехе Антонина Громыко.

— Если вы начинаете заниматься космонавтикой в России, то основной совет, который вы будете слышать: «Если можешь не заниматься космосом — не занимайся». Почему так? Во-первых, это rocket science — это слишком сложно. Для этого не только надо знать уравнение Циолковского, но и обладать системным и научно-технологическим мышлением, — рассказала Громыко в рамках «Архипелага-2121».

По ее словам, второй барьер на пути к космосу — детские мечты о встречах с пришельцами и надежды на открытие новых планет. Если такие новые знакомства и есть цель для полета в космос — лучше этим не заниматься.

— Ждут ли нас где-то какие-то существа на каких-то планетах — это не самый важный вопрос, — отметила Громыко.

Третья причина, по которой о космосе лучше забыть, — тупиковые ситуации и страх перед ними. Такая точка, когда все хочется бросить и уйти, в космонавтике абсолютно нормальное явление, по словам эксперта.

— Такие мысли и суждения у вас будут, если вы действительно пытаетесь реализовать важный для вас проект. Но на самом деле попасть в тупик можно в любой сфере деятельности. Скорее, наоборот, если у вас ощущение тупика — это значит, что вы на правильном пути, — предупредила Громыко.

«Архипелаг-2121» — проектно-образовательный интенсив, одно из главных событий объявленного Года науки и технологий в России. Он состоит из трех связанных между собой частей, объединенных общей логикой: создание долгосрочного образа будущего России с горизонтом 100 лет, запуск и развитие новых бизнес-проектов с опорой на глобальные тренды, проектирование необходимых для этого изменений в общественных институтах (прежде всего вузах). «Архипелаг-2121» ориентирован на участие студентов, преподавателей, студенческих, студенческо-преподавательских и иных предпринимательских команд, которые хотят запускать и развивать свои проекты в сфере сквозных технологий и новых рынков. Организаторы события: Министерство науки и высшего образования РФ, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, «Платформа НТИ», администрация Новгородской области. Партнеры: «Ворлдскиллс Россия», НовГУ имени Ярослава Мудрого, кружковое движение НТИ.