Названы популярные направления для отдыха среди российских туристов

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Многие россияне предпочитают для отдыха курорты Краснодарского края и Крыма. Однако есть направления, которые пользуются не меньшей популярностью. Среди них, например, Бурятия, Калининград, Кавказские минеральные воды, Архыз, Тюмень и Сахалин.

— Конечно, в летний сезон россияне по большей части выбирают морские курорты. Понятно, что появился повышенный спрос и на другие направления. Причем такая тенденция произошла еще в 2020 году, когда закрылись границы, — пояснил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Тот факт, что с 1 августа в Краснодарском крае будут принимать только туристов с отрицательным ПЦР-тестом, повлиял на то, что граждане стали чаще обращать внимание на горные курорты. Самыми востребованными на сегодняшний день считаются «Роза Хутор» и Архыз.

— На горном курорте в Карачаево-Черкессии в настоящий момент улучшается инфраструктура, ведется активное строительство. В развитие курорта вкладываются средства государства, — рассказал Владимир Канторович.

По его словам, там по-туристически приятно отдыхать, практически все приспособлено к этому, отмечает деловая газета «Взгляд».