Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Соглашение по «Северному потоку — 2» между Соединенными Штатами Америки и Германией стало одной из главных новостей недели. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден договорились о беспрепятственном запуске газопровода. Тем временем Украина, рассчитывающая на помощь стран Запада в борьбе с этим проектом, получила обещания со стороны Вашингтона о том, что Штаты и Евросоюз потребуют от России сохранения транзита газа через Украину.

Власти Украины показали невероятную эффективность, добившись своей давней цели. Такого мнения придерживается экономист Юрий Атаманюк.

— Если честно, мне не понятно, почему украинцы не радуются, когда речь идет о соглашении между США и ФРГ по поводу «Северного потока — 2», — пояснил Юрий Атаманюк.

По его словам, когда украинским лидером был Виктор Ющенко, Украина взяла курс на отказ от российского газа. Однако в настоящее время Киев сделал первый шаг в данном направлении, заключив невыгодный для себя договор на поставку топлива, отмечает Nation News.

По мнению экс-министра экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергея Терехина, власти Украины больше интересуются не деньгами, а потерей «фактора сдерживания» для России.

— Киев обеспокоен тем, что в связи с потерей важности главного транзитного пути газа из России в ЕС появятся проблемы с политбезопасностью, — подчеркнул Сергей Терехин.

По его мнению, у Москвы появилось несколько альтернатив — поставлять газ в Южную Европу через «Турецкий поток», в Северную Европу — через «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», отмечает ИА «НСН». При этом снижается значение центрального газопровода, поэтому сдерживать идеи российских властей будет сложнее, утверждает Сергей Терехин.

Тем временем экономист Василий Колташов заявил, что Киев причастен к тому, что Москва снизила транзит российского газа через территорию Украины.

— Конечно, для России имеет большое значение транзит газа через территорию Украины. Отказ от него стал исключительно вынужденной мерой, которая была продиктована поведением политического руководства страны, — подчеркнул Василий Колташов.

Как напомнил экономист, за последние годы Россия была вынуждена уменьшить транзит отечественного газа через Украину, отмечает ФАН.