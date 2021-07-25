Диетолог рассказала, какая еда поможет восстановиться после COVID-19

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Существует диета, способная поддержать организм во время восстановления после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Подробно об этом рассказала врач Елена Соломатина.

COVID-19 является большим стрессом для организма. Тем более что даже после выздоровления есть риски осложнений, которые могут проявиться спустя длительное время. Помимо этого, люди, перенесшие коронавирус, часто страдают бессонницей, депрессией и астенией.

Как объяснила специалист, перенесенное заболевание способствует тому, что в организме человека нарушается работа вкусовых рецепторов, обоняния. Людей чаще всего тянет к употреблению пищи, содержащей консерванты, тогда как обычная еда не кажется вкусной.

— Необходимо понимать, что все копчености, кондитерские изделия и продукты с искусственными добавками наносят большой вред организму, — уточнила диетолог.

Поэтому она не советовала нагружать организм, переживший определенную интоксикацию, вредными продуктами, отмечает ФАН. Чтобы восстановиться после перенесенного COVID-19, нужно употреблять белковую пищу.